Cholet Une soirée relooking pour les femmes fortes

0

Organisée mercredi à Cholet, une soirée relooking permet à six candidates en surpoids d'être dans la lumière. Elles ont bénéficié de nombreux conseils de professionnelles de la beauté et de l'image.

Donner de la force aux femmes fortes. C'est la tâche à laquelle s'attelle actuellement Loubna Laoud. Cette Choletaise, gérante de la société d'événementiel Loubna Events, organise une soirée relooking réservée aux femmes en surpoids et obèse. Mercredi prochain, à 19 h 30, six candidates vont défiler et concourir au QG, bar-ambiance qui a récemment ouvert ses portes à Cholet, au 204, rue de Lorraine.

Contact : 06 22 87 81 83.

À lire ce vendredi dans Le Courrier de l'Ouest.