Cholet Une nouvelle maison funéraire

L’entreprise Grenouilleau frères va implanter sa cinquième maison funéraire juste à côté du cimetière de la Croix de Bault. Le bâtiment, d’une surface de 330 m2, proposera des prestations sur mesure. " On propose peu de salons par maison, trois au maximum, explique Nicolas Grenouilleau, dirigeant de l’entreprise avec son frère Gaëtan. Car chaque salon fait environ 50 m2. C’est un espace privatif. Le but, c’est de créer une intimité, une pudeur. On n’a pas envie de se voir pleurer devant des gens qu’on ne connaît pas… »

