Cholet Une maison prend feu : quatre occupants évacués

Un important feu s'est déclaré ce samedi soir dans un pavillon situé au lieu-dit de la Gillardière, sur la commune de Saint-Sauveur de Landemont. L'alerte a été donnée par les occupants de la maison vers 17 heures. L'incendie a semble-t-il démarré dans les dépendances, où du bois était stocké. Les sapeurs-pompiers de différents centres de secours sont intervenus sur les lieux : Champtoceaux, Ancenis, Montrevault, Saint-Florent le Vieil, Saint-Macaire-en-Mauges, Cholet et Angers. "Le dispositif était important car le feu était imposant, explique le lieutenant Eric Chenard. On avait un grand besoin en eau et des maisons se trouvaient à proximité de l'incendie. Il fallait faire très attention." Les quatre occupants de la maison - une mère et ses trois enfants - ne souffrent d'aucune blessure et ont été relogés par la famille au sein même du hameau. Le feu a été maîtrisé vers 19h30. La maison est en grande partie détruite.