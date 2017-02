Cholet Une disparition jugée inquiétante

0

La police de Cholet lance un appel à témoin suite à une disparition jugée inquiétante.

Jeudi matin, Robert Loiseau, 71 ans, a quitté son domicile après un différend avec sa femme. Equipé de son vélo électrique noir, de la marque Giant, il lui a indiqué qu'il se rendait à l'étang de Péronne. Un lieu qu'il fréquente régulièrement, et connaît bien.

Mais depuis, le septuagénaire n'est pas revenu chez lui, et n'a pu être retrouvé malgré les recherches de la police.

Vêtu d'un jean, et portant probablement une casquette et des lunettes le jour de sa disparition, Robert Loiseau a les yeux verts, les cheveux blancs et le teint plutôt mat. Il mesure 1.72 m et est de corpulence mince.

Pour toute information, contacter le commissariat de Cholet au 02 41 64 82 00.