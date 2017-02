Cholet Une conférence pour sensibiliser au don d'organes

0

La mairie accueille le 16 mars une conférence sur le don d’organes. L’occasion de casser les préjugés et de sensibiliser le public à une pratique qui a concerné 10 personnes à Cholet en 2016.



Le professeur Jean-François Subra, du pôle néphrologie, dialyse et transplantation du CHU d’Angers, sera là. Un médecin de l’agence de la biomédecine, en charge de fixer les niveaux d’urgence des malades et l’équipe du CHPMOT seront également présents.