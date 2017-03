Cholet Ils sont prêts à rallier Noirmoutier à pied pour la bonne cause

0

Rallier Noirmoutier en partant de Cholet, en 24 h et à pied, sans s'arrêter. C'est le défi de trois habitants du Choletais, destiné à financer des tablettes numériques pour les enfants de l'IME La Rivière.

Elle est motivée comme jamais, la bande de trois copains. Bien décidée à engloutir près de 120 kilomètres de routes et de chemins. À pied. Dans un temps imparti de 24 heures. Soit l'équivalent d'environ trois marathons en une journée, et sans s'arrêter. Un défi de taille, qui attend Gaël Derre, Yohann Le Guillan et Solveig Lemaitre. Les trois copains, donc. Trois habitants du Choletais qui ont fait le pari de rallier Cholet à Noirmoutier, à partir du vendredi 31 mars, 15 h.

