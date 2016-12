Cholet Une association vélorutionnaire pour la promotion du vélo

0

Non, pas révolutionnaire : vélorutionnaire. L'idée vient du Mouvement des initiatives citoyennes, un collectif à l'origine de deux vélorutions, organisées en juin et novembre à Cholet. Quèsaco ? Il s'agit de rassemblement et de déambulation de personnes en vélo, donc, mais aussi en roller ou en trottinette. Des modes de déplacements dits doux, mis en avant pour l'occasion.

En créant une association, le MIC fait un pas de plus : « La vocation de cette association sera de faire entendre l'expertise des cyclistes du quotidien auprès des décideurs et aménageurs, ainsi que de promouvoir les déplacements doux dans l'agglomération auprès du public par l'information, l'exemple, la formation... »

L'assemblée constituante de cette association vélorutionnaire est prévue le mardi 17 janvier, à 18 h 30, au centre social du Planty (salle 12).

