Cholet Un forum avec 1 000 offres d'emploi pour les jeunes

La mairie de Cholet a organisé samedi un forum pour mettre en relation les employeurs et les jeunes en recherche de contrats saisonniers et étudiants. « Nous avions 1 000 offres contre 600 environ l’an dernier », note Jean-Christophe Branger, du Medef choletais. Les grosses entreprises du secteur, comme Charal et Michelin étaient présentes, mais aussi les enseignes nationales Mc Donald’s ou Intersport. « Il y a pas mal de logistique, de transport ou d’agroalimentaire. Les filières industrielles du Choletais étaient là. » Environ 800 jeunes sont venus déposer leur CV.