Cholet Toute la ville vibre pour son carnaval

À l'heure de célébrer sa 100e édition, le carnaval de Cholet se prépare à accueillir des dizaines de milliers de spectateurs les 2 et 8 avril.

Prêts à souffler les bougies ? Cholet organise la 100e édition de son carnaval, avec pour point d'orgue les deux défilés, de jour - dimanche 2 avril - et de nuit - samedi 8 avril. Mi-carême lors de sa création officielle, en mars 1906, et devenu carnaval en 1990, l'événement a pris du poids en un peu plus d'un siècle. Cette année, quelque 80 000 spectateurs sont attendus dans le centre-ville choletais pour assister aux défilés des chars. Des chars confectionnés par les quelque 150 carnavaliers, qui planchent pour certains depuis près d'un an. Pour nombre d'entre eux, c'est même une passion de génération en génération.

