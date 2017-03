Cholet Sur les traces du paysan vendéen

0

C'est une histoire vieille de plus de 220 ans, mais elle a pris un coup de jeune, sous la plume de Jean-Yves Bouchaud. Âgé de 63 ans, cet habitant de Champtoceaux est remonté sur les traces de son aïeul, Jean Bouchaud. Jean Bouchaud ? Un Vendéen de Saint-Crespin-sur-Moine, parti affronter les Républicains en 1793. C'est sur fond de Guerre de Vendée, et les batailles auxquelles a participé Jean Bouchaud, que son descendant a bâti son roman historique, publié en 2016. Un texte qui l'amène à participer à une conférence sur le sujet, samedi, à l'invitation de la section histoire de la Société des lettres et des arts de Cholet (SLA).

