Disparus d'Orvault Le fils "discret" est étudiant près de Cholet

0

Sébastien Troadec, le fils aîné de la famille Troadec, portée disparue depuis une dizaine de jours, était scolarisé à l'institut Saint-Gabriel, à Saint-Laurent sur Sèvre, en Vendée. Logé dans une résidence étudiante juste à côté à de l'école, le jeune Nantais était "très bien intégré", comme le souligne une de ses voisines, Coline You, qui poursuit : "Il était discret, gentil et disait bonjour tous les matins. Il était souvent dans les soirées organisées entre jeunes. On est tous sous le choc et franchement, on a du mal à croire qu'il ait pu faire du mal à sa famille."

Pour rappel, les membres de la famille Troadec (le père, la mère, la fille et le fils) ont disparu de leur domicile d'Orvault depuis le jeudi 16 février. Des traces de sang ont été découvertes dans plusieurs pièces de la maison et la voiture du fils est toujours introuvable.

PLUS D'INFORMATIONS DANS NOTRE EDITION DE MARDI