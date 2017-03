Cholet Santé mentale : il reste du travail

0

Peut-on être atteint de troubles psychiques et le concilier avec le monde du travail ? C'est l'une des questions au cœur des Semaines d'information sur la santé mentale, organisées la semaine prochaine.

Troubles psychiques, surmenage, burn out… « La santé mentale est en passe de devenir une des premières causes d'absence du travail et de retraite anticipée », assure Pauline Gayet, psychiatre au centre hospitalier de Cholet. Le thème est d'actualité, il est au centre de la 28e édition des Semaines d'information sur la santé mentale (SISM), qui se tiennent, à Cholet, les 15 et 17 mars. Deux jours de sensibilisation menés auprès du grand public et des professionnels du secteur.

