Cholet. Samedi 1er avril, un concert géant de 700 musiciens

Pour la 1re fois à Cholet lors de la 100e édition du Carnaval, une grande soirée musicale Taptoe rassemblera 700 musiciens et 12 groupes de toute la France (et de Belgique) pour un concert unique à 20 h. 3 000 personnes sont attendues. Au coeur du carnaval, cette soirée hors normes mettra en scène tous les styles musicaux, de la musique du monde en passant par le bagad et la musique de carnaval. Elle aura lieu samedi 1er avril au Parc de la Meilleraie. 5 €

