Cholet Retraités et collégiens chantent et dansent ensemble

Des résidents de cinq Établissements d'hébergement pour des personnes âgées dépendantes (EPHAD) et des collégiens ont donné un spectacle, récemment, au théâtre Interlude.

« Les EPHAD ne sont pas des mouroirs. Ce sont des lieux de vie où on mène des projets artistiques et culturels. »

Ce cri du cœur émane de Maryline Ribalet, animatrice à l'EPHAD Chanterivière.

Avec ses collègues de quatre autres maisons de retraite choletaises - la Cormetière, Val de Moine, Nazareth et les Cordeliers -, elle a travaillé depuis septembre dernier à l'organisation d'un spectacle intergénérationnel entre les résidents et des collégiens de Saint-Joseph, Notre-Dame du Bretonnais et Trémolières…

