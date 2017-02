Cholet Qui veut jouer à « La Guerre des boutons » ?

0

Une association toulousaine recherche des jeunes âgés de 6 à 15 ans afin de réaliser une maquette pour des chaines de télévision. Cet été, l’Association de Loisirs culturels ACA opposera des équipes représentant leur ville ou leur département via des jeux rappelant Koh-Lanta, Fort Boyard et Intervilles. Jeux entrecoupés de parodies du film « La Guerre des boutons ». Les tournages (cinq matinées de trois heures) auront lieu en juillet et août à Toulouse ou dans les Landes…

