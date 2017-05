Cholet Privés de parole, ils s'expriment par le théâtre

0

Souffrant de perte totale ou partielle du langage à la suite d’AVC notamment, des aphasiques choletais vont présenter une pièce de théâtre sur leur quotidien. Une façon de faire parler d’un mal méconnu.



Le projet a été monté en collaboration avec Marie-Claire Fuseau, qui avait déjà travaillé avec des aphasiques à Rennes. Depuis plus de deux ans, elle intervient tous les quinze jours auprès des Choletais. « Au début, je les ai laissés me parler, c’était de l’impro. Certains s’expriment plus avec les gestes ou les mimes. C’est une expérience géniale. Ils ont beaucoup d’énergie, sont volontaires. C’est très gratifiant. Chaque fois que je viens, je repars avec deux semaines de soleil dans le cœur. »

