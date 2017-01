Primaire de gauche A Cholet, Valls devance Hamon

0

A Cholet, c'est Manuel Valls qui vire en tête du premier tour de la primaire de gauche devant Benoît Hamon.

L'ancien Premier ministre recueille 422 voix et le député des Yvelines 346. Soit 38,64 % des suffrages exprimés contre 31,68 % pour son challenger.

Viennent ensuite Arnaud Montebourg (171 voix), Vincent Peillon (84), François de Rugy (42), Sylvia Pinel (17) et Jean-Luc Benhamias (10).

1104 électeurs ont participé au scrutin, c'est plus de deux fois moins qu'en 2011 (2590 votants). Le dépouillement fait état de six bulletins blancs et six bulletins nuls, soit 1092 suffrages exprimés.

Les résultats complets lundi dans Le Courrier de l'Ouest