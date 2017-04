0

Musculation, cardio et stretching devraient bientôt faire leur nid à l'étang de Mocrat. Le projet, engagé depuis la rentrée 2016 par la Ville de Cholet, prend du poids. Lundi, lors du conseil municipal de Cholet, a été décidé de confier le « marché relatif à la fourniture et à la pose d'appareils de fitness pour extérieur en accès libre » à l'entreprise EDEN COM, installée à Maulévrier, pour un coût de 34 070,22 €.

