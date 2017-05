Cholet Près de 5 000 personnes au rassemblement Phila France

0

Le rassemblement de philatélistes de toute la France a permis au club choletais d’attirer les regards vers une discipline pas forcément grand public.

« Nous avons eu plus de 1 000 personnes par jour. C’est ce que l’on espérait. » Pendant quatre jours, une soixantaine de bénévoles ont assuré l’accueil et orienté le public au milieu des milliers de pièces exposées.



Avec 200 collectionneurs présents, Phila France est un événement pour initiés. « Les retours sont très positifs et ce n’est pas toujours le cas. Les collectionneurs sont pointilleux et n’apprécient pas les désagréments. »

