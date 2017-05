Cholet Près de 36 600 électeurs appelés au vote

0

La ville de Cholet compte 36 589 inscrits, appelés à voter aujourd'hui dans un des 35 bureaux de la ville. Près de 250 personnes sont mobilisées pour rendre ce scrutin possible.

Prolongé, ce week-end du 8 mai pourrait faire craindre un tassement de la participation, qui était de 79 % au premier tour.

Mais de nombreux Choletais semblent avoir pris des mesures pour remédier à leur absence. À titre d'exemple, au bureau numéro 1 du Jardin de verre, dans le centre-ville, près de 80 procurations ont été enregistrées. Soit 7 % du nombre d'inscrits.

Selon les chiffres de la Préfecture à midi, le taux de participation était de 29,82 % en Maine-et-Loire, soit l'équivalent du premier tour. Et c'est plus qu'en 2012 (28.71 % au second tour, à la même heure).