Cholet Pour les clowns du carnaval, c'est le pied

Fabricants de chaussures haut de gamme à La Tourlandry, Joseph Malinge et Chantal Soreau ont réalisé une soixantaine de paires clownesques pour la 100e édition du carnaval de Cholet.

Chez Joseph Malinge, chacun peut trouver chaussure à son pied. Il y a cette paire marron, idéal pour une soirée chic. Ou celle-là, noire, impeccable avec un costume. Ou encore cette dernière, jaune, orange et vert fluo, prêt à fouler le bitume choletais recouvert de confettis et à faire rire les enfants. Un drôle de modèle qui tranche avec les autres collections du fabricant de chaussures de luxe et haut de gamme de La Tourlandry. Logique, il s'agit de celui confectionné spécialement pour le groupe des « Musiciens en folie », à l'occasion de la 100e édition du carnaval de Cholet. Celui-là même porté lors du défilé de jour, dimanche dernier, et du défilé de nuit, samedi soir.

