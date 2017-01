Cholet Pôle emploi recrute extrudeurs et injecteurs pour Nicoll

0

Pôle emploi va organiser des sessions de recrutement d'extrudeurs et d'injecteurs pour l'entreprise Nicoll. Les personnes seront recrutées via la Méthode de recrutement par simulation (MRS). Courant janvier, les candidats participeront à des réunions d'information collective au cours desquelles seront présentés l'activité de l'entreprise et les postes à pourvoir. Les contrats proposés sont des CDI à temps plein à l'issue de contrats de professionnalisation. L'intégration sur le poste se fera après 200 heures de formation dans l'entreprise. Le financement de la formation est pris en charge conjointement par l'OPCA DEFI et Pôle emploi.

