Cholet Plongée au coeur des philatélistes

Le championnat de France de philatélie, qui se tient ce week-end au parc de la Meilleraie, est le temple des passionnés. Nous avons suivi un collectionneur, deux experts, et des membres du jury. A l'image de Jean-Pierre Magne, 50 ans, le plus jeune champion de France, à 32 ans, et devenu juge international. Autant dire que les timbres et cartes postales, ça le connaît. Ce week-end, il arpente les allées du Parc-expo en qualité d’expert. En clair, il repère les faux. « Certains trafiquent, d’autres se font avoir en toute bonne foi, dit-il. Quand on a un doute, sur une oblitération par exemple, on enlève la planche pour l’examiner. » Ce qui a été fait hier matin sur certaines collections. Les pièces douteuses sont emmenées dans une salle pour être examinées à l’aide de « binoculaires de haute précision » et de « lampes spéciales disposant d’une lumière rasante ». « L’étude est très technique. »

