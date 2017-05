Cholet Ouverture de concours d'infirmiers et d'aides soignants

0

Les instituts de formation en soins Infirmiers (IFSI) et d'aides-aoignants (IFAS) rattachés au centre hospitalier de Cholet ouvrent en octobre 2017 quatre préparations aux concours. Il s'agit du concours formation soins infirmiers pour les bacheliers, du concours formation soins infirmiers pour les aides- soignants et auxiliaires de puériculture, du concours formation aide-soignant en cursus complet et du concours formation aide-soignant en cursus partiel.

Ces préparations aux concours auront lieu au sein du lycée public de Beaupréau. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 9 juin. Le dossier peut être retiré à l'accueil de l'hôpital ou sur le site : www.ch-cholet.fr

Renseignements : ifsi@ch-cholet.fr