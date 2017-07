Cholet Opération recrutement à la gendarmerie

0

La gendarmerie organise régulièrement des permanences d’information sur les carrières militaires au sein de la caserne choletaise. Car la gendarmerie est un gros recruteur : 13 000 postes sont ouverts. « Ce qui plaît, c’est la longueur des carrières, explique le gendarme Christophe Bahuaud. Quand on rentre dans la gendarmerie, on y sort à la retraite. Et puis, il y a la diversité des postes : on peut être motard, enquêteur, maître-chien… Il y a plein de possibilités, d’autant plus que l’ascenseur social existe chez nous. »

PLUS D'INFORMATIONS DANS NOTRE EDITION DE JEUDI