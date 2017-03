Cholet Nuaillé emportée par la foule

0

Les coureurs ont pris d’assaut, ce matin, les routes de la petite commune de Nuaillé. Au total : 3 500 sportifs et 1 000 accompagnateurs. Soit le triple de personnes que compte habituellement le bourg… « C’est l’une des plus grosses courses de la région et le premier semi-marathon des Pays-de-la-Loire, explique fièrement le président de l’organisation, Rémi Coutant. C’est très rare d’avoir une épreuve de cette qualité-là dans une si petite commune. D’habitude, on voit ça dans des grandes villes…»

LIRE NOTRE REPORTAGE DANS NOTRE EDITION DE DIMANCHE