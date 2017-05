Cholet À huit ans, Nell monte sur scène avec sa guitare

0

Du haut de ses huit ans, ce petit Choletais est en concert, samedi, en ouverture du Koffee Fest.

Il s'appelle Nell et a 8 ans. Nell, « à ne pas confondre avec Neil Young », le célèbre chanteur et guitariste folk, prévient-il. Ce jeune Choletais sait de quoi il parle. Du haut de ses huit petites années, il assure, guitare en main et public devant lui. La preuve : samedi, il va ouvrir la deuxième édition du Koffee Fest en jouant dans L'Atelier de Bos, aux Arcades Rougé. Il jouera des morceaux qu'il a lui même composé, non sans avoir joué, en préambule, quelques notes de « Hey hey, my my », de… Neil Young.

