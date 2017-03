Cholet Moins de temps au guichet de la gare

0

À partir du 1er juin, les horaires d'ouverture des guichets de la gare de Cholet seront réduits. Du mardi au samedi, ils seront accessibles à partir de 8 h 30, contre 6 heures aujourd'hui, et fermeront à 19 heures, au lieu de 20 heures. Le dimanche, il faudra attendre 12 h 20 (contre 8 heures actuellement) pour trouver un interlocuteur et le soir, le guichet fermera à 20 heures au lieu de 20 h 45.

Au total, les usagers vont donc « perdre » 9 h 20. La SNCF justifie cette décision par la réduction du nombre de transactions enregistrées en gare. « Nos clients utilisent de plus en plus internet ou leur smartphone pour réserver leurs billets. Et beaucoup d'abonnés n'ont pas à passer par les guichets » justifie Julien Moinard, chargé de communication, avant de souligner que « le lundi, le guichet sera ouvert dès 5 h 40 pour les personnes qui n'auraient pas eu le temps de s'organiser ». Ces modifications donneront lieu à des réaménagements de poste mais « aucune suppression n'est prévue ».