Cholet Marché de Noël : les commerçants dressent le bilan

0

Le public est-il toujours aussi nombreux ? Quand vient-il ? Les animations de Noël attirent-elles les foules ? Alors que le marché de Noël ferme ses portes, ce samedi, les commerçants font le point.

Place Travot, il y en a pour tous les goûts. L'odeur de vin chaud par-ci, celle de la crêpe chaude par-là. Sans oublier, celle des saucissons. Une tradition. Une douzaine d'années que Gérard Cocandeau a rejoint le marché de Noël de Cholet, lui qui vient de Seiches-sur-le-Loir. Dans son chalet, des saucissons, donc, et du jambon. Mais aussi les spécialités, le fuet catalan ou la sobrasada, charcuterie espagnole et pied noir. Des classiques synonymes de succès. Et ça se vérifie encore cette année.

À lire ce samedi dans Le Courrier de l'Ouest.