Cholet Marc Delayer quitte la présidence du RO Cholet

Après 10 ans de présidence au RO Cholet, Marc Delayer a décidé de passer la main. « Après avoir beaucoup réfléchi et avoir discuté, j'ai décidé d'arrêter et de mettre un terme à mon engagement avec le RO Cholet, un peu par lassitude et pour raisons familiales » explique Marc Delayer. Si la présidence va changer lors de la prochaine assemblée générale fin juin, côté terrain il y aura également du changement. Trois ans après son départ, Alexandre Scal revient comme entraîneur de l'équipe de Fédérale 3. À l'heure où le RO Cholet fête ses 50 ans, le club, au nouveau visage continue son chemin et prépare son avenir.