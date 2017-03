Cholet L'UDI choisit de soutenir Gilles Bourdouleix aux législatives

0

L'annonce des premières candidatures aux élections législatives, notamment celle du Choletais Philippe Renaudet, fait réagir Isabelle Leroy et Frédéric Pavageau, élus et représentant dans le Choletais le parti Union des démocrates et indépendants (UDI). Dans un communiqué, ils expliquent qu' « un accord électoral national en vue de soutenir des candidats communs aux élections législatives a été conclu entre Les Républicains et l'UDI."

Isabelle Leroy et Frédéric Pavageau soulignent qu'il n'est donc « pas possible de se réclamer de l'UDI et de choisir Emmanuel Macron ! »

Ils ajoutent que « si le député sortant de la 5e circonscription (Gilles Bourdouleix, divers droite) décidait de se représenter, il aurait le soutien des élus de l'UDI du Choletais. »

En 2014, les élus UDI (Christian Gillet, Dominique Richard et Jeanne Robinson-Behre) avaient soutenu la candidature de Philippe Renaudet aux élections municipales.