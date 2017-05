Cholet L'hôpital se prête aux jeux

0

La Bonne paye, Abalone, Risk, une trottinette, un ballon… Entassés sur une table, ces jeux avaient de quoi faire saliver plus d'un enfant ce mercredi, dans les locaux de l'hôpital. Pourtant, ce n'était qu'un aperçu des plus de 300 jouets qui venaient d'être livrés.

Pas par le Père Noël, mais par l'association La Grande récré pour l'enfance, qui a noué un partenariat avec le Centre hospitalier il y a un an. Ils servent plus précisément la cause du service de psychiatrie infanto juvénile, qui accompagne des enfants âgés de 0 à 18 ans.

