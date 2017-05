Cholet L'hôpital, quarante ans d'évolution

0

Le centre hospitalier a aménagé avenue des Sables le 4 mai 1977.

Depuis, il s'est largement développé.

Un an après l'ouverture, en mai 1977, l'établissement compte plus de 660 lits pour une cinquantaine de médecins. Il comprend alors des services de médecine, dialyse, cardiologie, pédiatrie, chirurgie, gynécologie, maternité et réanimation.

Le complexe central est doté d'une pharmacie centrale, de laboratoire d'analyses, d'un bloc opératoire de six salles, et d'un service d'urgences, un événement régional considérable pour les patients de quatre départements limitrophes.

Rapidement, les premières années après l'ouverture augmente sa cadence et ouvre de nouveaux locaux (École d'infirmiers en 1977, internat en 1980). En juillet 1981, un centre d'orthogénie et de planification familiale vient compléter l'offre.

