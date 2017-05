Cholet Leur vie est auprès des enfants

0

Alors que la protection de l'enfance fait entendre sa colère ce mercredi midi, plusieurs salariés de l'association choletaise APAECH ont accepté de raconter leur quotidien auprès de jeunes aux parcours difficiles.

Pas la peine de chercher. Autour de cette ancienne ferme de la campagne choletaise, baptisée La Clairière, rien n'indique qui y vit, ni pourquoi. Et c'est bien l'objectif. Derrière ces murs, une dizaine d'enfants ont élu domicile, par la force des choses. Point commun : des parcours « cabossés », « cassés » pour certains, réunis dans ce que l'on appelle une maison d'enfants à caractère social (MECS). Ces parcours, l'Association pour la protection de l'adolescence et de l'enfance de Cholet (APAECH) s'y confronte depuis des années. Des décennies, même. Une longue histoire bousculée ces dernières semaines. Non-retenue par le conseil départemental dans le cadre d'un appel à projets, l'APAECH se prépare à fermer ses portes d'ici à fin 2018. Avec elle, 120 salariés craignent pour leur emploi. Et pour les 80 enfants qu'ils accompagnent.

