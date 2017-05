Cholet Les virtuoses de la voix et du geste se rencontrent

0

Belle initiative, hier, au centre de formation Eurespace. Où apprentis choletais et chanteurs de la Maîtrise des Pays de la Loire ont appris à se connaître.

Apprentis et chanteurs de la Maîtrose, deux mondes qui ne se rencontrent presque jamais. D’une sphère culturelle souvent éloignée. Et pourtant. Et pourtant, dans le fond, ils ont un truc en commun : leur expertise. Les uns sont des spécialistes de la menuiserie, de la plomberie ou de la maçonnerie. Les autres sont des virtuoses de la voix.

Hier, au centre de formation choletais, ils ont passé une journée, tous ensemble. Une première. « Le but, c’est qu’ils apprennent à se connaître, glisse Jacqueline Branger, la présidente de la Maîtrise. Ce sont tous des apprentis, mais à leur manière et avec leurs champs de compétences. Il faut casser les barrières, partager les expériences. C’est stupide d’isoler les filières scolaires. Moi, je suis issu d’une filière très classique, latin, grec et enseignement. J’ai découvert ensuite la formation professionnelle, et j’en suis tombée amoureuse. »

