L’écocyclerie et le club de l’UC Cholet ont créé l’atelier Tandem. Objectif : réparer les vieux vélos et offrir un espace de bricolage pour les cyclistes. Depuis le lancement de l’atelier, plus de 450 vélos ont été retapés et vendus, pour un prix moyen de 20 €.

