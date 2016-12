0

Avec plus de 13 000 entrées, « Les Tuche 2 » caracole en tête du box-office choletais de l’année. Il devance pour l’instant « Camping 3 » (plus de 10 000 entrées) et « Radin ! » (avec Dany Boon). Mais « Vaiana », le dernier Disney, toujours à l’affiche, devrait venir chambouler le podium dans les derniers jours de décembre.

