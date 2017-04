0

L’AdC (Agglomération du Choletais) a décidé hier de ne plus établir qu’un seul tarif hors agglo à la rentrée prochaine au conservatoire. Tous les élèves venant de l'extérieur paieront quatre fois plus que les locaux. L'an passé, les élèves habitant une commune nouvelle pouvaient payer jusqu'à huit fois plus cher.

