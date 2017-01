Cholet Les pompiers manifestent de nouveau

0

Ce samedi matin, à Cholet, une douzaine de pompiers, de Cholet et d'Angers, se sont rassemblés place Travot pour réclamer que le suicide d'une de leur collègue, en 2016, soit reconnu comme accident du travail. La jeune femme, stagiaire, a mis fin à ses jours après avoir appris qu'elle n'accéderait pas au statut de pompier professionnel.

En stage de formation initiale à l'École départementale d'incendie et de secours, à Feneu, une jeune femme de 24 ans avait mis fin à ses jours le 20 avril 2016. Elle avait appris la veille qu'elle ne serait pas retenue parmi ceux qui allaient recevoir leur casque et leur lieu d'affectation deux jours plus tard. Le drame avait bouleversé les personnels du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS).

Les pompiers donnent rendez-vous tous les samedis jusqu'à ce que le suicide soit reconnu comme accident du travail.