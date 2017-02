Cholet Les personnes âgées sont prêtes à monter sur scène

0

« Que d'histoires !... », c'est le titre du spectacle organisé par l'ORPAC, début mars. Sur scène, une vingtaine de personnes âgées vont jouer la comédie et danser le temps de trois représentations.

Le pied droit vers l'avant, puis le gauche. Et on recule d'un pas, quatre fois. On ne plaisante pas avec le rythme, dans cette salle de répétition choletaise. À l'intérieur, une vingtaine de personnes âgées répètent leurs gammes. Dans leur viseur, les 4, 5 et 6 mars, et le spectacle baptisé « Que d'histoires !... », organisé par l'ORPAC (Office des retraités et personnes âgées du Choletais), point final à la semaine bleue, consacrée aux personnes âgées. Par trois fois, deux à Cholet et une à La Séguinière, la petite troupe va jouer et danser sur scène.

