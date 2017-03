Cholet Les parents d'élèves découvrent la future école Saint-Pierre-Gellusseau

0

Le nouveau quartier du Val de Moine accueillera en 2019 la nouvelle école Saint-Pierre-Gellusseau, qui quitte le centre-ville. Les parents ont découvert le projet hier.

Une page va se tourner à Saint-Pierre-Gellusseau.

« Quelques personnes qui vivent tout près de l’école peuvent voir un problème, mais quand on fait l’effort de se projeter à 5 ou 10 ans, il n’y a pas photo, juge Vincent Jourdain, parent d’élève et trésorier de l’Ogec (Organisme de gestion de l’enseignement catholique). Le Val de Moine est en plein développement. Pour relancer les effectifs et repartir, nous allons là où ça se développe. »

