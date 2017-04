Cholet Les jeunes fans de foot s’éclatent au SO Cholet

0

Le stage Foot Perfect, organisé par le SO Cholet, rassemble cette semaine une trentaine de jeunes passionnés de foot répartis en plusieurs pôles (U9, U11 et U13). « Le stage comprend deux volets, explique Justin Bibard, responsable de la formation au club choletais. Il y a le côté animation pour ceux qui ne peuvent pas partir en vacances et il y a le côté sportif. On va amener les enfants à réfléchir sur le terrain à travers des ateliers et des contraintes imposées lors des matches. Si on peut leur donner quelques billes pour la suite, c’est parfait. »

