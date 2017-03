Cholet Les Gils, 18 ans de satire sur scène

0

Entre musique et bons mots, le duo de chansonniers vendéens a fait son nid sur scène. Les deux compères sont au théâtre du Puy-Saint-Bonnet pour une nouvelle représentation, samedi soir.

Les hommes politiques de droite, de gauche, les gendarmes, la SNCF, les journalistes, les sportifs... Avec ces deux-là, personne n'y échappe. Et ça dure depuis 1999. Plus de 18 ans que les chansonniers vendéens Les Gils montent sur scène, prêts à se moquer pour faire rire, sans méchanceté. Au piano, Gilles You, 63 ans et ses lunettes rondes. À ses côtés, debout, Bruno Gilbert, 70 ans et sa barbe blanche. Les deux compères de Saint-Laurent-sur-Sèvre seront sur scène, ce samedi à Puy-Saint-Bonnet

Réservation : 06 08 93 94 94. 10 € l'entrée.

À lire ce vendredi dans Le Courrier de l'Ouest.