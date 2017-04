Cholet Les fous de moto-cross composent avec la chaleur

0

Le site de la Papinière a accueilli hier 240 pilotes de moto-cross pour le championnat régional Ufolep. La chaleur et le soleil ont changé les conditions pour le public, les concurrents et les organisateurs.

Les essais étaient programmés de 8 heures à 9 h 30 et les courses de 9 h 30 à 19 heures. Les catégories 85, 125 à 450 cm3 et vétérans sont à l’honneur. Trente-cinq enfants de 6 à 12 ans ont également effectué des manches de démonstration.