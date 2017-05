Cholet Les filles à l'assaut du ballon rond

0

Le football, réservé aux garçons ? L'ASPTT Cholet répond non et développe son école féminine. Des portes ouverts sont organisées mardi.

« Trois contre deux, normalement, ça finit sur une frappe ! » Pas de cris à tort et à travers, de gueulante, chez Adélaïde Guitet. Seulement des consignes et des conseils, distillés ici et là à ses joueuses. Devant l'éducatrice de l'ASPTT Cholet de 21 ans, responsable du foot féminin, une poignée de jeunes filles. Seulement des filles. Ce n'est pas un hasard. Depuis une paire d'années, « depuis l'arrivée de Jo Chevalier », président de la section football, le club Choletais a fait du football féminin l'une de ses priorités. Jusqu'à se voir remettre le label « École féminine de football », en octobre dernier.

