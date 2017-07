0

A 16 ans, Enzo Andrade et Léo-Paul Jamin participeront, dimanche, au championnat de France cadets de cyclisme. Le premier est licencié à l’UC Cholet, le second au Beaupréau VS. Les deux sont amis, et plutôt doués. D'ailleurs, leurs entraîneurs sont plutôt élogieux...

PLUS D'INFORMATIONS DANS NOTRE EDITION DE MERCREDI