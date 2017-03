0

Surfant sur le mega succès de leur site Internet consacré aux trucs et astuces de grands-mères, les Choletais Cyril et Virginie Verglas viennent d'en faire un livre. Et ça cartonne aussi en librairie.

Trois millions de visiteurs par mois sur leur site, plus de 10 000 livres vendus en six mois… la petite entreprise de Virginie et Cyril Verglas ne connaît pas la crise.

