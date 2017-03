Cholet L'économie locale joue la carte franco-allemande

0

L'Agglomération du Choletais organisera ses premières Assises économiques le 23 mars au complexe de loisirs l'Autre Usine à Cholet.

Réservée aux professionnels et lycéens ou étudiants, cette conférence animée par le journaliste Michel Meyer a pour but d'encourager les entreprises à conquérir des marchés à l'étranger, notamment en Allemagne.

« On souhaite permettre à nos entreprises de franchir cette marche, elles ont les capacités et le savoir-faire et nous sommes là pour les accompagner », souligne Michel Champion, premier adjoint au maire de Cholet et vice-président de l'Agglomération du Choletais.

Trois intervenants prendront la parole : Bruno Lafont, PDG de la multinationale LafargeHolcim ; Ingo Kolboom, politilogue allemand, et Hervé Le Bras, géographe.