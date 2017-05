Cholet Le tabac et ses idées reçues

0

Le Centre hospitalier de Cholet a participé à la journée mondiale sans tabac. L’occasion de s’entretenir avec le médecin tabacologue de l’établissement choletais, Valérie Bournazel. Et de battre en brèche certaines idées reçues. Un exemple ?

Les fumeurs sont de moins en moins nombreux

FAUX. En France, on compte encore 16 millions de fumeurs. « Les femmes ont malheureusement pris le relais des hommes, explique le médecin tabacologue Valérie Bournazel. A partir de 40 ans, on compte désormais plus de fumeuses que de fumeurs. » Les ados commencent à fumer, en moyenne, à l’âge de 15 ans. « On constate aussi que plus le niveau socio-économique est haut, plus on arrête la cigarette tôt, car ce sont des gens qui se projettent dans l’avenir. Contrairement à ceux qui sont dans l’instant et qui recherchent, par exemple, un emploi. »

PLUS D'INFORMATIONS DANS NOTRE EDITION DE JEUDI