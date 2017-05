Cholet Le SOC est prêt à lancer son école féminine

0

Le club choletais souhaite accueillir des jeunes filles à partir de 6-7 ans. Objectif : les faire progresser sous le maillot rouge et noir.

C'est une petite révolution, du côté de la rue Porte Baron. Le SO Cholet a fait de la création d'une école féminine de football l'un de ses projets*. Aujourd'hui, le club accueille déjà quelque 70 joueuses de plus de 10 ans, dont une équipe senior, qui joue au troisième échelon national. L'idée est de s'ouvrir aux plus jeunes.

À lire ce samedi dans Le Courrier de l'Ouest.

Portes ouvertes le 17 mai

Une journée détection est organisée le 17 mai, de 16 h 30 à 17 h 45, pour les filles nées entre 2007 et 2011. Rendez-vous au stade Pierre Blouen.